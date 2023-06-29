不满私召车擅开走 女乘客与司机互骂

女乘客坐上私召车，与窗外儿子道别，埋怨司机擅自开走。司机则称遭女乘客骂“该死”，要她下车不果，只能载到目的地，结果两人全程对骂，互相指责。

这起纠纷发生于星期二（6月27日），地点是靠近东海岸公园的文华园公寓（Mandarin Gardens）。

私召车司机事后通过脸书专页“SG Road Vigilante”发布视频，公开事发过程。根据视频中的对话，一名女乘客上车前与儿子道别，司机提醒说三分钟快到了。据了解，根据Grab公司的规定，乘客必须在私召车抵达三分钟内上车，否则会收取额外费用。

女乘客对儿子说了好几句“再见”后上车，还要与儿子击掌，司机则开始往前行驶。女乘客因此不满，就对司机说：“该死！我根本不在意额外费用，我在与我的儿子道别。”

司机听到“该死”后暴怒，要求女乘客下车。“你很没有礼貌，我本来只是提醒你三分钟要到了，你一上车就骂我，我不要载你了，请你下车。”

女乘客拒绝下车，坚持要司机送她到目的地。途中，两人继续互相指责，司机认为女乘客把别人当成奴隶，还问女乘客“你就准备如此教育孩子吗？”

女乘客则称司机自知理亏，才有如此大的反应。“我不是第一次坐私召车，其他的司机在行驶前都会先跟乘客确认再走。”

司机也指责女乘客身为“医生”却没有礼貌。

视频上网后就引起热议。