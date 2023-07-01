新山来狮城送货 罗厘司机疑中风抽搐昏迷

从新山开罗厘到裕群仓库准备卸货时，58岁马国司机疑中风全身抽搐后昏迷，紧急送院，五天后仍昏迷不醒。

这起事故发生在星期一（6月26日）早上7时50分，地点在裕群圈（Joo Koon Circle）37号仓库。

58岁罗厘司机再努丁海里来自马来西亚，受雇于一家马国运输公司，日日往返新山与新加坡两地送货。

当天早上，他抵达裕群一带的分销商仓库时突然抽搐昏迷，随后被送往国大医院治疗。

再努丁海里的长女努鲁阿米拉（26岁）告诉记者，她当时接获公司来电通知，指父亲已住进新加坡国大医院加护病房，并处于昏迷状态。

她说，父亲在同一家公司工作约20年。据她了解，父亲在抵达新加坡的送货地点后，在卸货区中风昏迷而送院。

根据她提供的视频显示，父亲眼神紧闭的坐在司机座位上，全身抽搐。

她说，父亲长期患有高血压，当时将罗厘倒车停在仓库卸货区时已显得不对劲，还撞上塑料缓冲垫。

由于卸货区有一定的坡度，庆幸父亲当时已拉起手动刹车器，否则后果不堪设想。

她说，父亲为了赚取100令吉（约28新元）的搬运费，没有助手随行，也从不假手于人，都亲力亲为，将货物卸下排好。

民防部队受询时证实接获求助来电，过后将一人送入国大医院。