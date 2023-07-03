超市购物袋强制收费首日 多数消费者自备环保袋

本地所有大型超市开始为购物袋收费第一天，大多数消费者都自备环保袋，也有不少人自带塑料袋来避免额外付费。选择购买塑料袋的消费者则是大多因为忘记这项新规定已生效。

国家环境局规定，星期一（7月3日）起所有年营业额超过1亿元的实体超市连锁集团，须对一次用购物袋收费，每个至少5分钱。

这些超市集团包括职总平价、昇菘、巨人、冷藏和百美超市，它们早前已宣布每个塑料袋收费5分钱。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一（3日）走访位于义顺纳福城的职总平价超市，并指出很多消费者都自备环保袋。（陈斌勤摄）

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期一早上9时走访位于义顺纳福城（Northpoint City）的职总平价超市，了解新措施实施第一天的情况。

她告诉媒体：“今天早上有很多消费者自备购物袋。收银员也说，今天有比较多人记得自备购物袋来装他们的物品。”

她也说，当局选择在星期一落实这项措施，是因为超市每周一的人潮较少，可让超市收银员和消费者更充分为新措施做好准备。

公众何耀荣（90岁，退休者）与太太每周都会到超市至少一次采购食材，两人为了免付塑料袋费用，决定自备塑料袋。

他受访时说：“我们平时都会循环使用塑料袋，主要用来收垃圾，今天我们带了八个塑料袋来采购食材，带多好过不够用。“

黄诗仪（34岁，广告经理）通常会自备环保袋到超市购物，但恰好星期一忘了带出门。她认为相比大多数国家，新加坡在减少塑料使用方面所推行的措施算较落后，这项计划有助于让人们更警觉地使用塑料袋。

她说：“虽然我会购买塑料袋来装置鲜肉和冰冻食材，但我选择购买可生物降解（biodegradable）的塑料袋，而不是超市提供的。”

陈美英（46岁，私厨）则不会自备环保袋，她说：“我每天都下厨，须使用塑料袋来装厨余。如果我不花5分钱在超市购买塑料袋，也会到别的地方买，所以我不觉得这项措施有什么意义。”

全岛33家平价超市最迟在星期二（4日）会设置环保袋架子，供消费者免费领取。（王凯义摄）

33家平价超市让消费者免费领取环保袋

平价超市、巨人、冷藏超市在自助结账柜台设置塑料袋收费条码，消费者须扫描来支付塑料袋费用。昇菘则在六家设有自助付款机的分店，设置可分发塑料袋的仪器，让顾客点选是否要袋子，结账时一并收费。

全岛33家平价超市也会最迟在星期二（4日）装置环保袋架子，供消费者免费领取。同时，公众也可以将家中多余的环保袋捐赠到这些超市。