见友人与警员缠斗 男子“助阵”打伤警

见朋友与一名拔枪的警员缠斗，吸毒男子上前“助阵”，对一名前来支援的警员拳打脚踢，导致对方额头割伤，满脸是血。男子星期一（7月10日）被判坐牢九年18个月，打鞭六下。

这起事件发生在2020年11月5日午夜时分，地点在马里士他路City Suites公寓单位内。

被告是尼克尔（25岁），他面对24项控状，包括对公务员动粗以及抵触滥用毒品法令等。

案情显示，事发时警方突击该公寓单位，三名警员在被告开门后进入单位内。其中一名警员到房间逮捕一人，一名警长和一名高级警曹长则留在客厅，指示被告和被告两名朋友普拉卡什（39岁）和玛拉妮（36岁）蹲下，将双手放在头部后方。

这时，普拉卡什突然冲向高级警曹长，导致他摔在地上。普拉卡什过后还攻击对方的脸部和身体。

警长见状，拔枪叫普拉卡什停手，结果普拉卡什将注意力转到警长身上，抓着警长的双手，开始缠斗。

高级警曹长尝试起身，希望支援警长，但被告却对高级警曹长拳打脚踢，导致他再次倒地。被告打人时，还不断用脏话骂他。

被告在另两名警员进入单位支援后才停手，不过高级警曹长已满脸鲜血，额头割伤。被告事后被要求验尿，检验结果显示他吸食冰毒。

友图夺警枪 遭射中腹部

被告的朋友不听劝，试图夺走警员手枪，最终被警员开枪射中腹部。



根据早前报道，警员掏手枪警告被告和普拉卡什停止攻击，普拉卡什却不听劝，反而试图夺走警员手枪，最终被警员开枪射中腹部。

普拉卡什送院救治，之后在医院被控一项袭警及一项欺骗的控状。

普拉卡什去年8月因偷窃和毒品相关罪名，被判坐牢三年10个月。（人名音译）