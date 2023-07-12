气她忘留50元付送货费 无业汉恐吓杀妻

无业汉因妻子忘记留下50元，导致送货员送煤气上门时他无法支付，气得拿刀子恐吓要把她杀掉，吓得子女出手制止，避免了悲剧的发生。

这起事件发生在去年7月1日早上11时，地点在淡滨尼43街第435座组屋四楼的一个单位外。

被告是57岁的哈密扎（译音），案发时无业，面对一项恐吓控状。

案情显示，被告与52岁的妻子及一对子女住在事发单位。

被告案发前一天在家庭简讯群组里，表示家里的煤气桶空了，需要购买新的。妻子说，第二天可叫人送来。

第二天早上10时，被告妻子下班后回家，表示自己要赶着到巴刹买菜，但会在桌上留50元给被告订一桶煤气。

被告后来打电话订煤气，不过当送货员抵达被告住家后，被告才发现妻子忘了把钱留给他。

被告叫女儿打电话联络妻子，不过妻子电话有问题，听不到女儿在说些什么。

被告后来急着到巴刹找妻子，但没看见妻子身影。他回到住家后，发现送货员已离开。

妻子早上11时回到家，被告看见妻子出现在走廊后，先是辱骂妻子，之后再到客厅拿了一把刀，恐吓妻子说要把她杀了。

妻子被被告举动吓哭，被告女儿见状，站在两人中间，不让被告伤害妻子。

被告的儿子也被吵杂声惊醒，他从背后抓住被告的手，阻止被告继续接近妻子。

妻子事后趁机离开现场并报警。被告当天遭警方逮捕。

律师：求判被告强制性治疗

律师代被告求情时说，被告在案发后中风，行动不便，而且目前在服用抗抑郁症以及精神分裂药物，希望法官判被告接受强制性治疗。

法官令控方准备报告，看被告是否适合接受强制性治疗，案展8月10日下判。