车祸昏迷三个月 国大男生毕业了

在金文泰恐怖车祸中蒙受脑部损伤，一度陷入三个月昏迷的国大男生以荣誉学位毕业，获许通美教授祝贺，并表示他幸存下来完成了学业，可视之为奇迹。

这起恐怖致命车祸发生在2018年4月19日晚上7时29分左右， 地点是在金文泰路和联邦西道的交界处。当时19岁的国大女生王凯婷事后送院抢救，但伤重不治。另五名伤者送院后陆续出院，伤势最重的国大男生丁雋恆受困德士中，民防人员用液压工具将他救出。

当时，丁雋恆头部受重创，遭受脑弥漫性轴索损伤（diffuse axonal injury），一度昏迷三个月，处于植物人状态，影响行动和语言能力。

前香灰莉木学院（Tembusu College）荣誉院长的许通美教授星期二（8月15日） 在脸书贴出一张他与丁雋恆和一众教授的合照，并在贴文中说， 他当天邀请丁雋恆共进午餐，恭喜他从国大毕业。

他也回忆起五年前，丁雋恆与三名同校朋友一起遭遇惨烈车祸， 其中一名同学王凯婷死亡，丁雋恆伤势严重并陷入昏迷。丁雋恆幸存下来，如今顺利毕业，视之为奇迹。“我们会继续帮助丁雋恆寻找工作，康复痊愈。”

现年27岁的丁雋恆获政治科学系荣誉学位，他接受《海峡时报》访问时说，当年的车祸为他的学业造成诸多阻碍，例如因为行动困难，母亲需要陪着他上学，以及因打字手速受影响，他也需要更多时间完成作业。

疫情期间上网课也加剧了挑战，他一度难以跟上老师的指示。 种种困难促使他延迟两年毕业， 他因为失去熟悉的朋友而一度感到孤立无援。

“我在车祸前，是个挺会社交的人， 但延迟毕业导致我失去了可以依靠的朋友，令我感到孤独。”

丁雋恆想回馈社会

丁雋恆表示过去得到不少帮助，如今想从事社会服务行业，回馈社会。

“我在过去五年收到了很多帮助，我想回馈社会。 我想告诉患有脑部损伤的患者：只要坚持就会有未来， 你不是孤独的。”