母申诉：国庆日烟花烧伤女儿脸 国防部：调查中

母亲申诉，一家人国庆日赏烟花，结果烟花疑落到女儿脸上，造成一级烧伤。国防部表示，事件正在调查中。

这起事件发生在上星期三（8月9日）晚上，网友迪亚在社媒账号上申诉，当天一家人去观看烟花时，原本在拍摄的女儿突然痛苦喊叫并低下了头，疑似是有烟花落到她的脸上，所站的位置有橘色粉末的痕迹。

根据她上传的照片与视频，地点在淡滨尼天地（Our Tampines Hub），女儿的脸上有橘色的粉末和红点，还有灼烧感。

全家人急忙到处找医护人员，虽然找到附近的保安，然而对方也不清楚医务人员的位置，只能将他们先带到保安室。

“我向保安要急救箱，但他没有，只给了我们湿纸巾，后来是通过电眼画面才找到救护车所在地点。”

一家人飞奔向救护车，一名男医护人员先问是不是皮疹，随后另一名女医护人员证实是一级烧伤，然后将水壶与纱布递给迪亚。

“我清洗了女儿的脸后，把她带到洗手间，但医护人员没有膏药，我老公只好到附近商店购买了芦荟胶。”

迪亚透露，有一名医护人员在救护车离开前查看了女儿的情况，还有两名男子将他们的遭遇记录下来，并道歉。

“他们说看烟花的地方是安全的，但我女儿还是受伤了。”

新加坡国防部受询时说，国庆庆典执行委员会和新加坡体育理事会已获知上述事件，正在调查。

国防部：烟花汇演采不同安全措施

国防部表示，当日烟花汇演采取了不同的安全措施。

发言人说，保障参与者的安全是当局的首要任务，也向大家保证，他们在上星期三的烟花汇演采取了安全措施。例如，确保烟花燃放点和参与者之间有安全距离、严格控制燃放点的出入、进行风速监测、以及在现场设置医护人员和救护车。

截至目前，调查显示，现场医护人员提供了及时的医疗救助，并交换了联系方式。

当局也已与网友取得联系，并向她了解更多详情，以提供进一步协助。