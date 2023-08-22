验尸庭研讯 26天大女婴或心脏病夭折

父亲凌晨4点喂奶后睡着，早上10点起床时发现26天大的宝宝没动静，查看后惊悉宝宝呼吸微弱，送院后去世。验尸庭展开研讯，指宝宝或是突发心脏病夭折。

这起事件发生在今年3月5日，女婴诺珊塔一家住在菜市一带，她离世时才26天大。

验尸庭星期二（8月22日）早上针对女婴的死因展开研讯，传召调查官前来供证。

调查官说，根据女婴的父亲所述，事发当天凌晨4时许，他为女婴喂奶拍嗝后，用布把她裹好，给她奶嘴，再把她放回婴儿床。

因为太过疲累，他走到客厅睡在沙发床后，一觉到早上10时许才醒来。

睡醒后，他发现女婴异常安静，于是跑进房里检查，发现女婴已不在吸吮奶嘴。他把女婴抱起后喊妻子，试图尝试喂奶，但宝宝都没有反应，他便立即拨打995求助。

救护人员在赶往女婴家的途中，也指示她的父亲替女婴做心肺复苏。救护人员抵达后，察觉女婴嘴唇已发紫，虽然还有微弱的呼吸，但已经没有脉搏。

女婴被送往樟宜综合医院抢救，但最终仍回魂乏术，于下午12时38分宣告不治。

警方抵达女婴家时，并没有发现任何血迹，女婴的母亲指最后一次听到女婴哭是在早上6时许。

验尸报告指女婴没有任何内伤或外伤，也没有骨折或是呼吸道受阻的情况，最终表示死因无法判定，但极有可能是因突发性心脏疾病导致。

死因无法判定 裁定为悬案

验尸官宣布结论时说，失去孩子是件令人痛心的事，更何况是个那么年幼又没有病况的孩子。

他说，女婴相信并非非自然死亡，但由于死因无法判定，最终裁定为悬案，并向家属致哀。