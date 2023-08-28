撞死过路男子 罗厘司机涉撞后逃

男路人疑被罗厘撞倒，送院伤重不治，肇事司机涉撞后逃。

这起致命车祸发生于上星期五（8月25日）早上9时25分，地点是裕廊西2道与武林道的交界处。一名57岁的男子过马路时，被一辆罗厘撞倒。警方受询时证实接获通报，男子在清醒状态下送院，随后因抢救无效而逝世。目前，案件还在调查中。

《新明日报》记者星期一（28日）走访事发地点，附近路口正在施工。

据悉，过去一个月以来，该路口都在施工，也有交警在指挥交通。

附近工厂员工娜塔莎（译名，38岁）受访时表示，早上高峰时期车流繁忙，加上附近一直都在施工，或是导致车祸发生的原因之一。另一名在附近工作的绍赫尔（30岁，建筑工人）则指出，听闻上星期五发生了一起严重车祸，但并不清楚后续情况。“我听说男子被撞后，倒地不起，之后就被送院，但我也不确定他的状况。”

亲友发文寻目击者



记者发现，有一名相信是死者的女亲友于星期六（26日）在脸书专页Singapore Taxi Driver发贴文，请求目击者挺身而出，提供案发过程的情况。

她在贴文中表示，家人被一辆马来西亚注册的罗厘撞倒，司机事后离开现场。伤者被送院后抢救无效，因此希望能找到目击者，取得摄像视频。

女亲友回复网民留言，指警方已从闭路电视截取罗厘车牌号码，但只能在司机再进入新加坡时逮捕对方。她也表示，当时死者的朋友在场，但因为慌张，所以没有把车牌号码记下。