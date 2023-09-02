女郎尾随进健身房 男子却遭罚款60元

男子走进健身中心时，没留意到后面有个女子尾随，结果他竟然因“没确定女子是否是健身中心成员”而被健身中心罚款60元。健身中心之后承认工作流程有疏忽，已经道歉。

事故相信发生在8月28日晚上11时左右，地点在武吉士的Anytime Fitness健身房。

署名“alaness”的男子之后在TikTok上传电眼画面，和与健身中心的短信对话记录。

根据他上传的电眼画面，男子先用自己的钥匙扣点扫描门前的阅卡器，一打开健身房的玻璃门，便走进去。跟在他后面的女子在门关上前也跟了进去。

Anytime Fitness的职员之后发信息给男子，说因为男子没确保门关上，让女子使用自己的钥匙扣入内，因此无法确定女子是健身房的成员。

根据对话记录，健身中心隔天下午联系男子，要求他在9月4日前缴付60元的罚款，否则将禁止他进入Anytime Fitness健身房。

对话记录显示，虽然男子为自己辩解，但健身中心当下并没有退让。

男子最后为查看电眼画面而缴付罚款。

视频在Tiktok上引起热议。一些网民指，明明是女子尾随男子进入健身中心，不该由男子承担罚款。有的则认为，确保没人擅闯健身中心，是中心的责任，不是成员的责任。