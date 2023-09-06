地铁上亮菜刀刮脚 怪阿叔判监七个月

阿叔搭地铁时亮出一把菜刀，还用菜刀刮脚，怪异行为吓坏车厢内乘客，为此惹祸星期二（9月5日）被判坐牢七个月。

这起事件发生在今年7月30日晚上7时，地点在宏茂桥地铁站的车厢内。

被告是55岁的阿都纳萨尔，面对一项抵触腐蚀性和爆炸性物体和攻击性武器法令的控状。

案情显示，被告在案发傍晚6时43分，从三巴旺地铁站搭乘往南行驶的列车。有公众在列车靠近宏茂桥地铁站时听见巨响，惊见一把用报纸包住的菜刀掉在地板上。

被告将报纸捡起，并亮出菜刀。被告一度挥舞着菜刀，还用菜刀刮脚，怪异行为吓坏车厢内乘客。

称原本拟用菜刀教训室友



到了晚上7时20分，被告突然走到地铁门前，一边握着菜刀敲打地铁门，一边对着空气破口大骂。

被告之后在政府大厦地铁站转搭往东行驶的列车，最终在加冷地铁站下车。

新加坡警察部队隔天早上接获报案，当天傍晚5时50分逮捕被告，并起获菜刀。

被告在接受调查时，承认与室友因房租起争执，对方甚至向他挑衅，被告因此打算用菜刀教训室友。

被告自行求情时说，他已不再吸毒，承诺会改过自新。被告希望法官轻判，表示如果入狱太长，或会失去租赁组屋，出狱后会无家可归。

法官表示虽同情被告处境，但他在公共场所亮出菜刀，导致公众受到惊吓，加上被告有意图用菜刀伤害室友，因此判他坐牢七个月。法官下判后，表示可安排被告与社工接洽，看如何帮助被告处理出狱后的住宿问题。