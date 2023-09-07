骆建佑轻取安东森 职业生涯首进中国赛男单八强

我国头号男单骆建佑星期四（9月7日）在中国羽毛球公开赛男单次轮战中，以2比0轻取丹麦名将安东森晋级八强，报了在韩国公开赛决赛负于对手之仇。

职业生涯首次打进超级1000中国公开赛男单八强，身为世界冠军的骆建佑显得很平静。谈到取胜的原因，他对《联合早报》说：“还是那句话，做好自己最重要。接下来还是要一场一场打，因为每场比赛都是新的，希望走得越远越好。”

26岁的骆建佑是2021年世锦赛男单冠军，与他同龄的安东森则是2020世界羽联年终总决赛男单冠军。不过，从双方此后的战绩来看，后者表现更为出色，夺得了今年新加坡公开赛男单亚军、韩国公开赛冠军以及丹麦世锦赛男单季军。

在今年7月韩国公开赛男单决赛中双方有过交手，遗憾的是骆建佑先赢后输，1比2遭到安东森逆转屈居亚军。时隔一个半月，双方再次对决。骆建佑做好充分准备，利用稳定的心态，将速度、力量以及耐力发挥到位，展示出自己的实力。

整场比赛，骆建佑都快速进入状态，从开局就把比赛带入自己的节奏，压制住安东森发挥，牢牢把握场上主动，从始至终都保持着三分以上的领先优势。首局双方最大分差为10比3，第二局为18比9，最终骆建佑以21比17、21比12胜出。