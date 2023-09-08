执法人员扮买家 女子卖咳嗽药水被捕

卫生科学局人员假扮买家，向35岁女子买咳嗽药水捉了个现行。女子称只是帮人工作，每天收80元酬劳，对方还会教她不同种类的咳嗽药水名称。

被告黄薇霞（35岁，音译）共面对12项控状，包括五项偷窃罪、一项破门行窃罪和六项抵触保健产品法令。

她星期四（9月7日）承认其中四项罪状，余项由法官下判时一并考虑。

案情指出，2022年6月14日，卫生科学局人员接获有人在义顺非法销售咳嗽药水而展开行动。

当局人员通过从情报中掌握的联络号码，安排购买三瓶名为“Sarsi”的咳嗽药水，即收到回复称可约在义顺71街第723座组屋交货。

每天酬劳80元



当天晚上8时10分，被告抵达交货地点，把三瓶“Sarsi”交给假扮买家的当局人员，也收了80元现金。当局人员随后向团队打信号采取行动，拘捕被告。

被告随后被带到住家，从她房里起获55瓶咳嗽药水，被告也承认都是要拿来卖的，并称自己是在帮一名为“Carrot”/“Callurn”的人工作，每天会收到80元酬劳。

另外，案情也指被告涉于2021年3月12日，在兀兰坡（Woodlands Rise）第785A座组屋的昇菘超市偷走价值93元4角包括酸奶、汽水、巧克力的食物。

同年4月14日，被告在同个超市偷走价值80元1角5分的食物，但在离开时被超市职员认出，当场逮住被告并报警。

被告已归还所有物品，也赔偿了第一次偷窃物品的钱。

坐牢九天

被告求情称，因父亲中风，她需要照顾父亲，当时承受极大压力。

被告已对所犯的错误感到抱歉。另外，她称所偷的只是食物，不是高价位的物品，她因迫切要赚更多钱来支持家里经济，才会找了卖咳嗽药水的工作。

她因为犯案，长时间无法找到工作，希望法官可以轻判。

法官判被告坐牢五天和罚款1200元，被告因无法支付罚款，以坐牢四天代替。