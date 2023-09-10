单位排污管爆裂 20猫受困八天

红山组屋单位排污管爆裂，20只猫受困屋内长达八天，屋主向当局求救。

这起事件发生于8月18日，地点在红山景第123座组屋九楼的一个单位。

防止虐待动物协会（SPCA）日前在脸书发布视频，指8月18日接到猫福利协会（Cat Welfare Society）通知，一名屋主向协会求救，称排污管在八天前爆裂，屋内都是排泄物，20只猫被困在家中，面临营养不良和中毒的风险。

事后，防止虐待动物协会与猫福利协会合作，当天傍晚上门，直到19日凌晨才成功入屋，把猫救出。目前，案件还在调查中。

猫只都在粪便中穿行。（防止虐待动物协会脸书视频截图）

记者走访时，涉事单位的大门已上锁。

附近邻居张先生（61岁）受访时透露，19日早上7时许，曾看到门外有20名警察。

“邻居告诉我说有猫被困。那些污水从单位内流出来，弄湿了整个走廊。该单位住着一对夫妻，大约20多岁。”

邻居说，污水从单位内流出来，弄湿了走廊。（庄耿闻摄）

另一名邻居伊萨（49岁）则说：“猫咪被救出来时，全部瘦骨如柴、营养不良。”

对此，新加坡防止虐待动物协会执行董事桑卡尔受询时指出，猫目前被当局看顾着，并正展开全面调查。在猫儿完成健康检查后，协会将协助当局重新安置它们。由于超过一周没有进食和饮水，一些猫喝了污水，协会因此为猫的健康感到担忧。

当局看管获救猫儿

动物与兽医事务组高级署长郭瑞菁受询时说，当局已接获通报，这些猫现在由当局看管，案件还在调查中。

郭瑞菁也说，当局认真对待所有与动物福利相关的案件并会调查所有收到的反馈，也会对没有为宠物提供足够的照顾或有虐待动物的人采取适当的执行措施。当局借此提醒公众，照顾宠物是一生的承诺，主人必须对动物负责并提供适当的照顾。主人应遵守照顾宠物的标准，确保宠物的住所安全并定期提供合适的食物和水。那些无法照顾宠物的人应为宠物找到合适的家，或者向动物福利组织寻求帮助，重新安置它们。

根据动物和飞禽法令（Animals and Birds Act），初犯者可面临高达1万元罚款、坐牢长达12个月或两者兼施。