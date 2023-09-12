机舱内起纠纷 五女互推搡叫嚣

“你一言我一语！”，酷航班机抵达深圳后，五名女子起纠纷，在走道上互相推搡叫嚣。

一名网友上星期五（9月8日）在TikTok上传一段视频，画面显示，五名女子在机舱内走道上不知为何情绪激动，还疑似不断拉扯对方，一旁的酷航空服人员虽然频频叫她们“请停止”，旁人也纷纷劝架，但都无法阻止她们。

期间一名女子更是直呼“再这样，我要报警了！”，但另一涉事女子也应声答道“就叫警察啊！”，还有一名穿着紫色外套的女子跌坐在座位上。当时多名乘客都站在走道上等待离开机舱，并不断呼唤让她们先下机。

不过紫外套女子站起来后，便质问道，“你好搞笑啊你！你们三个人对我！”，之后双方因“谁先动手”的问题，再次吵起来。在这段54秒的视频中，能看见机长出面，似乎想要了解情况，但依旧无法安抚这几名女子。

酷航对其他乘客表歉意



酷航发言人答复《新明日报》询问时说，事件发生在上星期三（6日），涉事的是从新加坡飞往深圳的航班TR144。

当时，飞机已经降落深圳机场，乘客开始下机。机长和空服员获悉上述情况，得知一小群乘客之间出现争执。

机场当局也接获通知启动应急方案，协助酷航地勤人员和机组人员处理情况。

发言人说，乘客之后的下机过程顺利，而TR145的返航航班也按时从深圳起飞。

发言人强调，酷航将乘客与机组人员的安全放在首位，并对其他乘客造成不便表示歉意。