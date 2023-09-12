阿嬷挥棍打阿伯 男子当和事佬手臂被打伤

阿伯被指乱踢人，阿嬷气煞拿棍“开战”，年轻男子当和事佬，肉身当盾牌劝架。

有网民日前在脸书发视频，画面显示一名阿嬷拿着棍子，试着要打一名穿着蓝色衣服的阿伯。不过，一名年轻男子用肉身当盾牌，站在两人中间，试图劝架。

同时，还有一名穿着白色、带着蓝线条上衣的阿叔，也试图想要帮助阿嬷，同样被年轻男子阻止。

双方争吵过程中，阿嬷一度狠狠地挥棍打中蓝衣阿伯，年轻男子的手臂也遭殃。

据观察，许多人也在旁劝说，阻止冲突继续。

根据视频画面，案发地点是位于义顺81街第848座组屋楼下的咖啡店。

吵架事件发生在义顺81街第848座组屋楼下咖啡店。（庄耿闻摄）

记者走访时，饮水摊店员陈女士（50岁）受访时表示，事件发生在9月8日早上约8时许，蓝衣阿伯一直破口大骂，但不晓得在骂什么，而阿嬷受不了，就试图拿棍打他。

“穿白衣的阿叔是阿嬷的朋友。当时，一名年轻男子（劝架者）透露说被棍子打中，我看到他的手臂红红。”

一名清洁工受访时也透露，蓝衣的阿伯也想用脚踢阿嬷，阿嬷大怒才还手。

附近店家：阿伯常闹事



附近店家表示，蓝衣阿伯常闹事。

陈女士透露，蓝衣阿伯是常客，每天早上都会出现在咖啡店。“他每次来都闹事，会一直跟人家吵架。我们这里已经习以为常了。”

在附近工作的店员邱先生（65岁）受访时指出，阿伯出现在咖啡店一带三四年了。

附近居民弗兰蒂（72岁）则说：“阿伯每次都会来，有时会帮忙扫路上的叶子。他可能是觉得太无聊，所以才找事做。”