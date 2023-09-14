中峇鲁战前组屋 喊价高达200万元

自今年6月有老单位以150万元易手后，中峇鲁一带掀起房屋热，近期陆续有屋契仅剩40多年的屋主加码求售，甚至有人喊价200万元，8月底，附近一个战前组屋单位就以112万元高价卖出。

今年6月，茂源台第50座组屋一个由两个相连三房式单位打通的“霸级”单位，面积达176平方米，相等于1894平方英尺，尽管屋契仅剩49年，仍以150万元易手，引起热议。

据了解，8月底中峇鲁又有一起过百万的交易，不过这次是来自附近忠坡路的战前组屋。单位以112万元卖出，位于忠坡路第82座，面积高达1033平方英尺（约96平方米），屋龄仅剩43年，平均尺价高达1084元。根据网上查询，忠坡路共有六座同样建于1937年的战前组屋，包括第64座、65座、74座、75座、81座和82座。

代表上述单位卖家的房产经纪羅婉之（Celeste Loh，48岁）受访时告诉《新明日报》，卖家是一名退休的单身女士，长期将单位出租，近年才放到市场求售。

记者也查询房地产网站Property Guru，发现位于忠坡路第82座，近期还有三个单位正在求售，它们的面积介于957平方英尺至1250平方英尺，要价168万元至200万元。

代表其中一个求售单位的房地产经纪陈先生告诉记者，早前茂源台老单位以150万元成交，给予这一带的屋主更多信心，再加上求售单位位于顶楼，有阳台，且装修精美，屋主决定以168万元求售。

陈先生说，在租金市场的带动下，不少买家认为战前组屋仍具有投资潜力，吸引手头现金充裕的买家。