狗15楼跌下困14楼墙沿 警方破门解救

15楼居民的爱犬跌落在14楼邻居的墙沿外，邻居正好出国，警方破门救狗。

这起事件发生在9月9日下午3时左右，地点是后港91街第928座组屋，一只狗被困在14楼的墙沿边，形势相当危急。

据悉，狗主是15楼单位的居民，狗儿不知何故跌落在14楼的墙沿上，一名13楼的居民出门扔垃圾时，看到墙沿边上的狗儿瑟瑟发抖，立即请求援助。

《新明日报》记者走访时获悉，由于楼层太高，加上没有专业的救援设备，13楼居民只能联络相关单位求援，然后将狗儿先推移到墙沿内侧，避免它太靠外。

据了解，狗主当时并不在家，但警方联络上他后，他也在半小时内赶回家。

据悉，狗儿困在14楼单位的墙沿外，但这户居民当时不在家，经过协商后，警方才破门进入单位，将狗儿救起。

记者找到住在14楼单位的女邻居艾莎，她受访时透露，事发时，他们一家人都不在国内，与相关部门沟通后，最终才同意让警方破门进去。

艾莎说：“我们家安装了监控门铃，通过视讯与当局沟通。起初，我们不希望破门，而且家中还有宠物猫，担心动静太大会吓坏它，但救援人员再三请求，我们才妥协让他们破门。”

据了解，狗儿于当天晚上7时许成功脱困，由狗主救上来然后带去给兽医检查，同时也表示会赔偿艾莎一切相关的费用。

记者也尝试走访15楼居民，但无人应门。

各单位派人协助

民防人员也到场协助救援。（取自网络）

据悉，事发当天，除了警方之外，新加坡民防部队、防止虐待动物协会（SPCA）、动物与兽医事务组（AVS）和市镇理事会都派人来协助救援行动。

驻足围观的公众看到狗儿被救下后，众人也放下心中大石。

不少邻居透露，经常在楼下看到狗主遛狗，狗主十分疼爱它。

民防部队受询时证实这起事故，指事故并未造成任何伤亡。