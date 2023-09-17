霸咖啡店椅子看马被阻 数男子飙骂甩椅

数名男子被指从杂货店买酒后，却霸占咖啡店的椅子，被阻止后还发飙骂人和丢椅子，主管报警，警员到场调解。

这起闹剧于星期六（9月16日）约傍晚6时发生，地点是武吉巴督中心第640座的S11咖啡店。

据了解，当时三四名男子从杂货店买酒后，就霸占咖啡店的椅子，聚集看马，结果引起咖啡店主管的不满。

目击此事的居民莉莉（40岁）向《新明日报》绘述，这群人经常聚集，星期六又再前来，并拿了咖啡店的椅子坐在外面的空地。

“当时咖啡店的主管见状后，就走过去要求他们离开，并要收起椅子，双方因此起了争执。”

由于该主管不谙英语或马来语，而对方也不会说华语，双方无法很好地沟通。

“他们大约争吵了数分钟就停止，随后那群人为发泄不满，就把几张椅子摔到一旁。”

她说，双方停止争执后，主管一度将椅子拉回店内，但不到两分钟，那几人就再度过来搬椅子，主管随后报警。

数名被指是摔椅子的男子接受警方问话。（受访者提供）

另一名不愿透露姓名的公众说，这群人大约在半年前就经常聚集在该处，星期六相信是因为喝醉才会闹事。

“傍晚时分是咖啡店的高峰期，很多顾客来到后都因为没有椅子，需要问其他桌的顾客是否可拼桌，这群人没有消费就擅自霸占椅子，对咖啡店也不公平。”

该公众指出，警方星期六晚抵达后，进行了调解，并没有逮捕任何人，过后这群人也自行离开。

记者星期六晚走访时，咖啡店职员以不知情为由不愿受访。