确诊冠病摘口罩向同事咳嗽 清洁工监两周

清洁工在公司做冠病检测呈阳，被公司同事“赶走”，他离开办公室后又折返，拉下口罩往办公室里咳嗽，换来两周的牢狱之灾。

被告是64岁的丹米尔萨瓦。他面对三项抵触防止骚扰法令以及冠状病毒19（临时措施）（管制令）条例的控状。

案情显示，被告在2021年10月18日到公司上班，由于他当天流鼻涕，公司物流助理经理在得知被告不舒服后，指示被告接受冠病抗原快速检测（ART）。

被告的一名同事为他进行测试，检测结果呈阳性，因此指示被告回家。这名同事将被告的检测结果告知上述经理，经理也把被告患上冠病的事告知部门同事。

不过被告没有立即回家，而是到物流部门办公室去找该经理。

办公室当时有两名职员，其中一名职员看见被告步入办公室，便对同事说被告确诊，叫同事远离被告。

这名同事叫被告离开办公室，同时做出踢被告离开的动作。

被告原本离开办公室，但后来又将办公室门打开，往办公室里咳了两声。被告之后再次开门，拉下口罩，往办公室里咳嗽后才离开。

被告离开办公室后，又从外头打开窗口，对着第二名职员咳嗽。

这名职员是洗肾病人，有心脏和肾脏问题。她被被告的举止吓着，立即接受冠病抗原快速检测。

幸好，没有职员因被告的行为而患上冠病。

被告之后到综合诊疗所看病，拿了三天病假。