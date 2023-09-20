因塞车不耐烦 阿叔掷瓶盖砸车

六旬阿叔因塞车感到不耐烦，竟拿铁制瓶盖向前方的车子扔去，导致一辆轿车的后挡风玻璃被砸出个缺口，星期二（9月19日）被判坐牢一周。

被告刘荣顺（64岁）星期二承认一项鲁莽行为危害他人安全的罪名，他面对的另一项恶作剧控状则交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，今年3月24日下午2时20分，被告开车行驶在加冷—巴耶利峇快速公路（KPE），有意从东海岸公园大道（ECP）出口驶出。

该路段共有五条车道，被告行驶在第四条车道，也是往ECP出口的两条车道之一。

当时路况拥堵，被告见塞车，心情烦躁，在车里找到一个铁制的瓶盖，摇下车窗就往前丢，结果砸中前方车子的后挡风玻璃。被告见瓶盖砸中前方车子后，匆匆换道驶离。

前方轿车的司机当时虽然听见撞击声，但没有停车检查，之后才发现后挡风玻璃缺了个口，花了581元维修。他事后检查行车记录器，发现是被告所为，随之报警。

主控官指被告曾有前科，除了酒驾被判罚款外，也曾因鲁莽行为及偷窃被判罚款。另外，被告毫无理由地丢瓶盖，此举可能造成更大的伤害，因此主控官建议法官判他短期监禁，刑期由法官决定。

判坐牢一周

被告求情时说当天心情不好，一时冲动才会犯错，事后已感到后悔。

法官下判时说，路上除了车子还有电单车，若瓶盖打到的是某人的头部或身体，会有什么样的后果？法官最终判被告坐牢一周。