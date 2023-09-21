八年卖1123间百万组屋 至少半数买家40岁及以下

本地过去八年卖出1123间百万组屋，至少半数买家年龄40岁及以下，受访房产专家对于买家中位数年龄看法不一，有者感到惊讶，不排除买家获家长帮助购房。

国家发展部长李智陞星期一（9月18日）以书面答复宏茂桥集选区议员颜添宝的国会提问时说，从2015年7月至2023年6月之间，本地注册的转售组屋交易中，出售价值百万或以上的组屋交易仅少于1%，这些组屋的买家年龄中位数为40岁。这意味着至少半数的百万组屋买家年龄在40岁及以下。

《新明日报》整理了上述期间的百万组屋数据，得出有1123笔百万组屋交易。

Altitude Real Estate主要执行员林金财对于有这么多百万组屋买家在40岁及以下感惊讶。他推测，这些买家可能是之前与父母同住私人住宅，或是从私人住宅降级，转而购买组屋，也不排除有的是获家长帮助购房。

“这些买家也可能是年轻的专业人士。现在百万可能买不到地点好空间大的私人住宅，因此组屋的价格和空间更具吸引力，他们买百万组屋也合理。”

大亨房地产网站首席研究官麦俊荣举例说明，若在28岁至30岁结婚入住预购组屋，住了几年卖掉第一间组屋后，就可以提升购买百万转售组屋，所以40岁买百万组屋是合理现象。

“40岁是壮年，处于职业生涯的巅峰，这些买家可能觉得未来继续工作，有信心收入会增长，所以认为他们供得起房屋贷款。”

他指出，有些组屋和私人住宅位于相同地段且房型相似，但价格上却可能出现两倍差距。此外，有的私人住宅空间更小，价格更贵，所以更多买家愿意花百万购买空间较大、楼层较高的组屋。