称工作和课业压力大 青年非礼女童监五个月

称工作和课业压力大，青年电梯内暴露下体，还用下体非礼11岁女邻居的手肘，星期一（9月25日）早上被判坐牢五个月。

24岁被告来自马来西亚，他面对一项非礼以及一项抵触防止骚扰法令的控状。

受害者是一名12岁女童，案发时11岁，与被告住在同一座组屋。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露受害女童身份的资料，包括被告名字。

案情显示，受害者去年7月7日下午4时半，放学后搭电梯回家时，被告也搭乘了同一架电梯。被告虽然住在二楼，却按了八楼的按钮。

电梯上升时，被告站在受害者身后，并暴露下体。受害者从电梯门玻璃看见被告抚摸着下体时，吓得立刻低下头不知所措。

被告之后靠近受害者，用下体磨蹭对方的左手肘约两秒，随后在受害者踏出电梯后，还试图搭讪，称对方有东西掉在地上。

受害者回头时，发现没有东西掉在地上，于是急忙回家。当她走到家门口时，又发现被告站在角落看着她，吓得等被告离开后才敢入屋。

受害者父亲当天晚上带她到警局报案。

控方陈词时说，被告下体与受害者手肘有皮肤接触，在密闭空间猥亵对方，让无处可逃的受害者受到惊吓，还导致对方案发后的几天都不敢出门，也不敢独自搭电梯。

代表律师求情时则说，被告没有案底，因工作和课业压力大才犯罪，求法官轻判。