为240万元洋房打官司 76岁老妇告赢外甥女

大姐和二姐生前联名买如今价值240万元的洋房，死后由两人的三妹、四妹和大姐的儿女继承，但大姐儿女住在洋房多年却不愿卖房，76岁四妹入禀高庭起诉外甥女，法官下令外甥女卖屋。

起诉人是76岁的老妇陈秀清，答辩人是她大姐的女儿张菅菅。

根据高庭判词，起诉人是家中老幺，她上有一名哥哥和三名姐姐。大哥40多年前已经过世。

大姐和二姐生前联名在实龙岗上段一带的海星路购买了一间洋房，两姐妹各持洋房一半的权益。

判词显示，大姐在2015年过世后，她的儿女成为洋房的受益人，两人各持洋房25%的权益。

二姐则在去年过世，她生前立下遗嘱，让四妹即起诉人当洋房的执行人。二姐在遗嘱里列明继承她洋房权益的三名受益人：起诉人、82岁三妹以及外甥女张菅菅，即答辩人。

根据分配，起诉人最后拥有洋房30%的权益、三姐获10%、答辩人获35%、大姐的儿子拥有25%。

大姐和二姐过世后，答辩人原本同意脱售洋房，之后却反悔。判词并没说明反悔的原因。

诉方于是入禀高庭提出申请，要答辩人卖屋。

根据诉方提供的估价，洋房目前价值约240万元。

法官裁决时说，若让大姐的儿女继续住在洋房里，两人独享洋房，对起诉人和三妹不公平。再者，大姐和二姐生前并没说明要如何处理洋房。

法官下令外甥女卖屋

法官认为，以四人的权益分配卖房收益是最好的办法，因此最后裁定答辩人必须卖屋。（人名音译）