车撞轻轨道柱子 驾驶员送院

蔡厝港星期六（9月30日）早上发生车祸，一辆轿车失控撞上轻轨的轨道柱子，安全气囊弹出，男驾驶受伤送院。

这起事故发生在星期六早上8时15分，地点在蔡厝港3道靠近第223座组屋附近的路段。

热心读者陈先生（68岁，退休人士）拨打《新明日报》热线通知，指当时他在睡梦中被巨响吵醒，出去查看才发现发生车祸。

他说： “救伤车不久后赶到，接着四名医护人员把伤者抬出去放在担架上，为他进行紧急治疗。”

另一名在附近工作的建筑工人马尼（25岁）透露，他看到一名40多岁的男驾驶脸部受伤，神志不清地坐在驾驶座上，且不断移动挣扎。

他说：“当医护人员将他抬出来时，他还发出痛苦的哀嚎声。”

记者上午到场时，发现一辆银色的丰田轿车车头严重损毁，安全杠脱落，挡风玻璃破裂，车轮的部件也已脱落，地上有大量油迹。

轿车内的安全气囊几乎全部弹出。另外，驾驶座的安全气囊上还沾有血迹。

据观察，距离事发地点约20米到30米处的石墩被撞坏，灯柱和告示牌也被撞飞出十多米之外，可见冲击力之强。

一般相信，轿车失控后先撞上石墩，再撞到灯柱和告示牌，最后撞上轻轨轨道柱子才停下。

民防部队受询时指出，当局接获投报后，将一人送往国大医院。

警方受询时指肇祸轿车相信是自行打滑而酿祸，30岁男驾驶在神志清醒下送院。警方调查工作仍在进行中。