竹脚中心小贩中心重开 多数摊贩暂不起价

竹脚中心一楼巴刹和小贩中心完成近三个月的翻新工程，星期天（10月1日）重新开业，多数熟食摊贩顾及光顾食客多为年长者，决定暂不起价，但也有茶水摊业者因成本开销增加，饮料起价1角并盼顾客谅解。

竹脚中心自今年7月3日起暂时停业，一楼和二楼分别进行为期三个月和两个月的翻新工程，包括油漆外墙、更换地砖、安装新的桌椅和风扇、翻新厕所，以及维修地下室的水管等。二楼商铺已率先在8月31日重开。

丹戎巴葛市镇会受询时说，竹脚中心的216个巴刹摊位、119个熟食小贩摊位，还有68个上锁摊位在三个月前全部被租用，目前96%的摊位已被租用。环境局此前表示，不会因为翻新而涨租金。

《新明日报》记者星期天早上走访时，发现小贩中心开业首日已有不少食客光顾，还有一些摊位尚未开始营业。已开业的摊贩大多表示，尽管多数食材与原材料已涨价至少10%，但他们目前不打算起价，考虑明年等消费税、水电上涨后再上调售价。

售卖3元虾面和4元叻沙的“泉发熟食”摊主陈国世（63岁）说：“这里有很多年长者光顾，很多人听到起价就说不要来吃了，也有人说没钱吃饭，我也不敢起价。就算明年真的得涨价，可能也只涨5角。”

竹脚自制酿豆腐摊主梁先生（55岁）表示，他打算等明年1月1日一次性起价5角，以应付成本上涨。

不过，茶水摊贩梁源（70岁）则表示，在翻新后涨价，饮料价格一律涨1角，例如咖啡茶从1元2角涨至1元3角，茶乌从1元1角涨至1元2角。

“相比市价还是算便宜，希望顾客谅解。”