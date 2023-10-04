妇女超市买巧克力酱 惊见内有玻璃片

两顾客去超市购物后，一人在巧克力酱内发现玻璃碎片，另一人则在包装寿司内发现小塑料片。

这两人恰好在不同地方的职总平价超市购物后，发现食品内有异物而向媒体投诉。

根据STOMP网站报道，一名叫温蒂的网友在为小孩准备早餐时，发现巧克力酱瓶子底部有一片颇大的玻璃块。

她透露，自己是8月在盛港河滨坊（Rivervale Mall）的超市购买巧克力酱。

“9月17日我回到那间超市找人，由于当天是星期天，店里没经理或行政人员，有一名男职员记录下我的电话号码和电邮。”

另一顾客指买寿司 内有脱落塑料碎片

玛丽在包装寿司内发现小塑料片。（图/STOMP）

另一名网友玛丽则说自己是8月30日（星期三）在实龙岗NEX的超市买了一份寿司当午餐。

她说，她在吃着一片寿司时，突然发觉到寿司里有一片很小的碎片。若不小心吞下去，会对器官造成损害，非常危险。

她事后也把那碎片交给超市的客户服务部跟进。

职总平价超市发言人回复《新明日报》询问时表示，针对巧克力酱一事，公司正在进行调查，并已全额退款给顾客，也正在和供应商密切合作调查事件起因。

针对寿司一事，发言人指已联络顾客调查此事，并指包装寿司里的异物其实是塑料片，装有寿司的塑料包装疑似在制作过程中被损坏，导致塑料片从容器松落，掉入包装里。

公司为此事带来的不便道歉，并已全额退款给该顾客。

发言人指公司已和供应商联手审核制作过程，指示对方加以改进，避免类似事件再次发生。另外，若顾客发现产品的品质不佳，可带着收据到购买产品的分店退还或更换。