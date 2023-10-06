偷雇主450元零钱用小石头填扑满 女佣监五周

印尼女佣欠钱，偷走雇主女儿的金饰，以及雇主扑满里的450元零钱，再用小石头“填补”，罪行最终被揭发。

被告迪妮（39岁）来自印度尼西亚，面对一项偷窃罪名以及一项监守自盗罪名，控方以两项提控，被告表示认罪。

受害者是女雇主李安义（51岁，音译）以及她的女儿周佳颖（28岁，音译）。

根据案情，受害者一家于去年3月聘请被告，主要职务是照顾李安义的父亲，以及负责其他家务事。工作期间，被告发现两名受害人在卧室橱柜里收藏金饰，而橱柜不会上锁。另外，她也发现雇主家中有四个扑满。

去年10月，雇主一家出国旅行，被告因在家乡欠下债务，于是对雇主的金饰和扑满里的钱动了歪念。被告趁没人在家，偷走李安义扑满里价值450元的零钱，换成钞票后，再将钱汇给印尼家人。

被告偷钱后，用小石头装入扑满内。李安义回国后，并没有马上发现钱没了。

今年8月22日，被告趁没人注意，偷走李安义价值270元的金戒指，典当后将钱汇回印尼。被告也偷走周佳颖价值830元的金链，典当后同样汇钱给家人。

9月，李安义发现钱和首饰不见，一家人怀疑被告偷东西，因此报警，而被告也被捕。

案情显示，李安义一家到当店里赎回金饰。至今，被告仍没有赔偿。

法官星期四（10月5日）下达裁决，判被告坐牢五周。