利用13人身份签线 少年骗取26手机转卖

得知电信公司的签约配套可以优惠价购买手机，17岁少年伙同三友人，利用他人和自己的身份证签下26份配套，然后转售新手机却不履行合约，导致电信公司损失2万多元。

被告是一名17岁少年，他面对两项包括欺骗与远程赌博的罪状，他承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

由于被告未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道被告和受害人的名字和资料。

根据案情，电信公司第一通（M1）推出名为“Bespoke”的手机配套。购买配套后，顾客在接下来的两年内，每月需缴付一定的配套费用，并能以优惠价购买崭新的手机。每张身份证可以购买两份配套。

案情显示，被告去年得知两名友人想与M1签下该手机配套，但买下优惠价手机后，打算将手机直接转卖获利，不会缴付月费，也不会支付合同终止费。

被告因此动了歪脑筋，他找到三名朋友合谋，打算以同样的方式欺骗M1。

三名共谋者从各自朋友手中拿到10张他人身份证资料，再加上他们自己的身份证，共提供13份身份证资料给被告用来行骗。被告利用这些身份证购买了26份手机配套，即26支手机。这些手机总价值2万2365元。

判缓刑监视 加60小时社区服务令

被告星期五（10月6日）被判18个月缓刑监视。其他涉案者的案件还在审理中。

主控官指被告在缓刑监视评估期间多次违反条规，曾在深夜11时去夜店，凌晨4时才回家，还在赌博网站下注。

代表律师替被告求情时则说，被告已对自己的行为感到后悔，也对为家人带来麻烦感到抱歉。被告之后还想完成学业，继续攻读理工学院文凭，也将疏远损友。

法官认为被告年纪尚轻，除了判他缓刑监视外，他也必须完成60小时的社区服务，并接受国立成瘾治疗服务项目（National Addictions Management Service）的疗程。

被告的父母也须签保5000元，确保他的行为良好。