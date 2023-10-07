裕廊重型车辆停车场出现“流动添油站”

重型车辆停车场出现“流动添油站”，过程被拍下放上网，引起热议。

脸书页面SG Road Vigilante近日流传一则视频，称在裕廊一带第四振美路一个露天重型车辆停车场内，有一辆马来西亚注册的油槽车正在为其他重型车辆供应柴油。

视频画面显示，马来西亚注册的油槽车车门敞开，另一辆重型车停在旁边，一名男子则提着油桶，站在两辆重型车的中间。画面显示，油桶连接着输油软管，男子则拿着软管在车辆之间走动，还有另一名男子在旁边的重型车上，相信在协助输油。

视频最后，画面还显示了油价，称9月到12月之间有优惠，一公升柴油只要1.4元，不过至少一次要灌满40升柴油。

事发地点是一处重型车辆停车场。（刘启成摄）

贴文也说，购买非法柴油的顾客还可以办会员卡，在添加10次柴油后，能享有50元回扣。

记者日前走访现场时，并未发现任何“流动添油站”，附近工厂的员工也对此事不知情。

视频放上网，引发热议，有许多网友称这种“流动添油站”价格比较便宜，因此才会一直有市场。

民防：已针对消防安全展开调查

对此，民防部队回复《新明日报》询问时指出，已知晓网上流传的非法添油事件视频，并已针对消防安全违规行为展开调查。发言人说，根据防火安全法令，不得在无相关执照的场所分配石油和易燃物品。