女子超市购物 面包货架蹦出老鼠

老鼠蹦出！女子在职总平价超市目睹老鼠藏在面包货架，职总平价集团表示，已立即丢弃相关产品，也针对相关区域进行清洁和消毒。

这起老鼠出没事件发生在上星期四（10月5日）晚上11时，网民阿尤尼（27岁）在白沙西厦（West Plaza）的职总平价超市购物时，发现一只硕大的老鼠。

她对老鼠的体型感到吃惊，出于好奇，边追着老鼠边用手机拍摄。

她事后在社媒Tiktok上载一段视频，视频还用黄色字体调侃老鼠：“走错道了，这里没有芝士。”

这段17秒的视频显示，面包货架的底部有一条长长的老鼠尾巴，网民走近拍摄，只见老鼠躲进柜子深处，听闻动静，老鼠倏然转头望向镜头。

下一秒，老鼠蹦出柜子，飞速跑向另一方向，阿尤尼事后通知超市职员，而对方已经联系灭虫公司。

对此，有网民留言呼吁公众在购买食品时要留意是否有洞口，也建议她向当局举报。

她说：“虽然超市出现老鼠，确实令人担忧，但最近这一区正在装修，我在这里光顾15年，（老鼠）并没有影响我对超市卫生的信任。”

职总平价：立即丢弃产品 该区进行消毒

职总平价集团发言人受询时说，他们对事件知情，并向顾客保证，他们非常重视食品安全和卫生问题。

发言人说，他们得知此事后，立即丢弃产品以及附近相关产品，该区域也根据清洁程序进行清理和消毒。

发言人也指，事后他们采取进一步措施，包括展开更多害虫控制措施，确保全力为顾客提供安全和健康的购物环境。