巴西立淡滨尼两天内先后发生林火

疑天气太热，巴西立丛林和淡滨尼生态园两天内先后发生火患。

第一起火患发生在星期天（10月8日）下午2时15分，巴西立工业通道发生丛林火患，面积相当于两个足球场的丛林被野火吞噬。新加坡民防部队使用三支水枪灭火，无人在事故中受伤。

第二起火患发生在星期一（9日）下午4时35分，淡滨尼生态公园有两处草丛失火，热心读者潘先生（62岁）透露，他星期一从住家窗户望出去，看见生态公园有白烟弥漫在树林上方。

《新明日报》记者星期一下午赶到时已不见浓烟，沿着公园步道步行20分钟左右，看见一片烧得焦黑的草丛，沿路再走200米，另一处的草丛也失火，但已不见火焰，只剩焦黑的灰烬。

现场有五六名消防员及警员，消防员使用铲子和帆带拍打冒烟处驱散高温，确保火苗不会复燃。

民防部队证实，火势面积约30米长和20米宽，在一个小时内被扑灭，消防员事后进行浇湿行动。

消防员用帆带拍打失火区域散热。（吴伟国摄）

天气干燥 防草丛失火

公园局呼吁公众不要在草丛或是草地抽烟和丢易燃物，避免草丛失火。

国家公园局园林处高级署长谢承然受询时说，目前已跟民防部队密切合作调查失火原因。

作为预防措施，当局会处理构成安全问题的植物，也将增加缓冲空间，减少步道上的植物。他们也将在干旱时期加强检查生态公园，目前公园局已检查步道是否存在安全隐患，也判定公众可以安全使用公园，但当局提醒访客，为了自身安全，不要偏离步道。

谢承然指出，极其干燥的天气形成草丛失火的风险，除了指定烧烤台和营火地区，访客不得使用明火，也该负责任地丢弃易燃物品。