失信投资者27万元报假案称遭劫 两男子被控

两男子串通失信投资者的27万元资金，却报假案称在公园遭抢劫，星期三（10月11日）早上双双被控。

新加坡警察部队星期二（10日）晚上发文告指出，8月31日凌晨3时许接获一名26岁男子的报案，他声称自己在白沙公园（Pasir Ris Park）的停车场，被两名陌生人抢走27万零400元现金。

不过警方调查发现，这笔钱其实是男子涉嫌失信，盗用投资者资金所得，另一名同龄男子则涉嫌协助前者藏匿这笔款项。

警方接获报案的九个小时内，确认男子通报的抢劫案不属实，随后将两名串通的男子逮捕归案，同时起获这笔款项。

报假案的男子陆泰勇和助他藏钱的王伟贤星期三早上双双被控。

根据控狀，这笔钱属于蔚鑫数字资产管理有限公司（Frontier Digital Asset Management Pte Ltd）。公司网站资料显示，公司专门提供区块链解决方案，专属领域包括区块链生态系统、加密货币挖矿和数字资产生成。

法庭允许陆泰勇以1万元保释在外，案展11月8日过堂，王伟贤被允许以5000元保释在外，案展至下个月23日认罪。

若失信罪成，两名被告将被判坐牢最久七年或罚款或两者兼施；若报假案罪成，被告将被判坐牢最久两年或罚款或两者兼施。（人名译音）