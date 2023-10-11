助租仓库改当KTV酒廊 男子监四周

男子协助雇主租货仓，将它“改装”成KTV酒廊，在冠病期间非法营业，被判坐牢四周。

被告是41岁的王俊龙，他面对四项包括抵触冠病（临时措施）（管制令）条例，以及公共娱乐法令（Public Entertainments Act）的控状。

案情显示，被告在2021年5月初，在雇主林家和的指示下，租下丹戎巴葛一带英莪街的一间商用单位，并将它改装成KTV酒廊。单位的月租为4000元。

雇主也聘被告为KTV酒廊的侍应生，支付被告200元日薪。雇主也告诉被告，如果他带朋友光顾KTV酒廊，便有20%至30%的佣金可赚。

除了被告，雇主还聘请另外两名侍应生。KTV酒廊提供唱歌、食物以及酒精服务，里头有两间包厢，每间包厢的使用费为一晚988元。

营业才八天 警突击检查

KTV酒廊在营业约八天后，因有公众投诉，遭警方突击检查。

警方在2021年5月26日午夜12时36分，进行突击行动，发现单位里头有30名客人。

事发时是高警戒解封第二阶段，只允许两个人在外聚集，公众也无法堂食。被告没有检查客人的体温，有的客人也没有戴口罩，因此抵触相关条例。

警方突击检查当天，刚好是被告和雇主值班，不过雇主在警方抵达前已离开。

被告在接受调查时为了包庇雇主和同事，向警方谎称KTV酒廊由他经营，没有聘请员工帮忙，但谎言最终被拆穿。（人名译音）