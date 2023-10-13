不顾停车指示 男子加速碾过女保安脚

61岁公寓屋主开车进入公寓前，在闸门处被女保安示意停车，但他被指不顾指示，继续往前开碾过女保安的脚，因鲁莽驾驶伤人被控，星期四（10月12日）被判坐牢三周，吊销驾照一年。

这起事件发生在去年6月17日午夜12时05分，地点在马里士他一带的Skysuites 17公寓。

被告是61岁的周海湖（译音），他面对一项鲁莽行为导致他人受伤的控状。

被告不认罪，案经三天审讯后，被判罪成。

受害者是公寓的女保安人员。

根据双方同意的案情，被告是Skysuites 17公寓一间单位屋主，但案发时将单位出租。

车子若要进入该公寓，必须先通过公寓的外门（external gate），再通过一道闸门。

女保安人员案发当天值班，一辆车子在午夜后要进入公寓，她为车子打开外门，之后车子再通过闸门进入公寓。

在同一时候，被告开着车子从惹兰拉惹要转入公寓，紧跟着之前的车子。

当时，公寓的外门还开着，被告直接驶入。女保安人员见状，站在被告车子左侧，张开右手掌，示意被告停下车子。不过被告看见闸门没关，继续往前驶，结果左前车轮碾过女保安人员的右脚。

被告之后停车，摇下左前车窗。女保安人员告诉被告，说他的车子撞到她，而她将报警。

被告把车子开入公寓内等候。

女保安人员事后报警，由救护车送往陈笃生医院接受治疗，被告则在凌晨2时10分被逮捕。

医生检查后，发现女保安人员的脚部肿胀，但没有骨折或脱臼，她过后拿了两天病假。