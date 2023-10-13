打扫后拿走备用钥匙 清洁工潜入屋偷珠宝现金提款卡

钟点清洁工到84岁老妇家打扫后，拿走备用钥匙，趁老妇不在家时，戴口罩和墨镜潜入单位偷走提款卡、珠宝和现金，随后还拿提款卡盗提了3000元。

被告穆罕默德·卡西（50岁）星期四（10月12日）承认六项包括偷窃、非法挪用他人财物和破门行窃罪的罪行。

根据案情，事发时被告是自由业的“万能手”（handyman）和钟点清洁工。

2017年11月到2018年10月期间，被告负责在一名84岁老妇家打扫。

调查揭露，2018年期间，被告在整理老妇的柜子时，把里头的东西都清出来，包括一把单位的备用钥匙。他把钥匙放入口袋，打扫结束后忘了放回原处，结果带走了钥匙。

抄下密码 盗提3000元

2019年1月8日，被告拿了备用钥匙到老妇家，先按了门铃，无人应门后，就戴上口罩和墨镜潜入单位。他呼喊老妇，确保对方不在家后，从保险箱拿走了珠宝、现金和提款卡，并抄下一字条上的提款卡密码。

被告随后到牛车水一提款机，以老妇的提款卡盗提1500元，再到珍珠大厦提取1500元。

2019年1月14日，老妇更新存折时发现银行户头有两笔未经授权的提款记录，马上通知银行。她回家检查，发现放在柜子里的提款卡还在，写着提款卡密码的字条也一样在柜子里。

老妇隔天检查保险箱，发现里头的珠宝和一些现金不翼而飞，而放在抽屉里、用手帕包着的保险箱钥匙，虽然还在里头，但是手帕包法和原先的不同。

法庭文件没有说明被告偷走的珠宝和现金的总价值。被告把钱都花在个人开销上，至今未对老妇作出赔偿。

案展10月20日下判。

另一客户也遭殃 损失7800元

被告到另一名客户家打扫时，偷走两条金项链、劳力士表以及外币，客户损失至少7800元。

案情也指出，被告在2019年1月到5月间，每周两次到一名51岁男客户家打扫。

期间，被告清理主卧室时发现橱柜有个袋子装着外币，最后偷走了泰铢和日元。被告之后把外币兑换成1100新元。

案发两周后，被告又在客户家偷走了两条金项链、一只劳力士手表、一只复刻版理查德米勒（Richard Mille）手表和港币现金，随后将外币兑换成1000新元，卖掉金项链和劳力士表后，入袋6000元。