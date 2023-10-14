涉对酷航发炸弹威胁 澳男面控问能否搭机回国遭拒

涉对酷航发出炸弹威胁，澳大利亚男子星期六（10月14日）早上被控时，询问法官可否送他回国遭拒。

早前报道，原定从新加坡飞往珀斯的酷航TR16航班，星期四（12日）下午4时11分起飞后，因接到炸弹威胁，客机在空军出动的两架战斗机护航下折返新加坡，于傍晚6时26分着陆樟宜机场。警方调查后，证实是虚惊一场。

警方星期六发文告指出，初步调查显示，一名30岁的澳洲籍男乘客在飞行过程中谎称自己有炸弹，导致班机折返新加坡。

飞机在安全降落后，出于安全考量，当局做出额外的安检措施，客机上362名乘客和九名空服人员的行程被延误超过五个小时，最终班机在当晚11时41分飞往珀斯。

涉案的男子霍金斯（Hawkins Kevin Francis，30岁）被逮捕后，星期六早上通过透过视像系统面控。

向空服人员说“我有炸弹”

控状显示，被告当时在飞机上和空服人员说“我有炸弹”，并向另外一名空服人员重复“炸弹”一词。

被告面控时，看似愁眉不展，欲言又止。被告随后询问，能不能让他搭飞机回国，但法官表示目前还不行。

此外，被告也问及他是否能够做声明，但法官表示他目前并不需要这么做。

被告在联合国（反恐怖主义措施）条例和东京公约（修正）法案下，因虚报有恐怖威胁的罪名被控上法庭。根据联合国（反恐怖主义措施）条例，任何人虚报有恐怖威胁，一旦被定罪，可面对最高50万元罚款或最长10年监禁，或两者兼施。

法官同意控方申请，让被告还押两周在心理卫生学院（IMH）进行精神评估后。案展到10月27日。