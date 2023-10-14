七旬妇下楼开信箱 400元金链遭六旬男扯走

77岁老妇下楼开信箱，遭阿叔扯断价值400元的金链，警方三小时内逮捕一名60岁男子，于星期六（10月14日）早上将他控上法庭。

这起掠夺案件发生于星期五（13日）下午3时许，地点在宏茂桥1道第218座组屋底层。

根据控状，被告莫汉（Mohan，60岁）当时扯断一名77岁谢姓妇女的金链。

记者星期六走访现场，辗转找到受害妇女的丈夫（78岁），他受访时透露，事发前妻子星期五下楼到信箱取信时，刚弯下身，就有一名男子从后方扯断她的金链后逃之夭夭。

由于她没有看清对方的长相，只能联系丈夫下楼，而他也当场拨电报警。

丈夫说，这条金链是妻子买的，佩戴了10多年。

新加坡警察部队星期六凌晨也发文告指出，当时他们接获通报后，透过实地调查以及警方电眼确认被告身份。

同天下午5时，中央警署警员在实龙岗路一带发现涉案男子，将他逮捕。

警方从男子身上起获偷走的金链和总值570元的现金。

被告星期六早上被控一项掠夺罪状，指他动粗抢走了一条带有绿色吊坠的金链，价值约400元。

警方起获被抢走的金链。（新加坡警察部队提供）

一旦罪成，他将被判入狱一年到七年间，以及打鞭。警方指他们不会容忍如此明目张胆的罪行，也将不遗余力逮捕违法者，并依法处置。

老妇丈夫：该区曾发生类似案件

受害老妇的丈夫透露，妻子当下受惊吓，但很快平复情绪，星期六已经到新山游玩。

另外，妻子虽没有看到被告长相，但现场有一名女子站出来帮忙作证，邻居也看到警方到下午4时还在现场调查。

丈夫指出，他们居住在这一区40余年，期间曾听闻附近有发生过掠夺案件，但没想到会发生在他们身上。