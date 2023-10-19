泰国遇袭停工10个月 狮城商损失49万元

狮城商遭袭案，商人申诉事发后神经受损，脑部受创，同时需要心理医生看诊，长达10个月无法工作，损失逾49万新元。

《新明日报》星期三（10月18日）报道，在泰国经商的狮城商人阿良（47岁，自雇人士，化名）和妻儿在泰缅边境的小镇美索（Mae Sot）别墅居住，怎料在去年3月8日晚上遭五名男子持枪闯入，阿良身中20发气枪弹伤，被酒瓶砸破头，甚至连妻儿也被掳走。

案件早前下判，妻子的情夫查勒（29岁）及其弟弟查吉塔（22岁）因蓄意重伤他人、威胁他人以及导致财产损失的罪状，上个月被判入狱一年和须支付31万8000余泰铢（约1万1997新元）赔偿金额。

据泰国法院发布的判词，阿良分别在两家公司担任顾问和董事一职，年收入61万6000新元。他负伤后，停止工作10个月，期间需要服药。

阿良也申诉头疼，晚上无法好好入眠，医疗报告也显示，他的神经受损，脑部受创，同时需要心理医生看诊。

当时医生判断他无法工作，给予他抗抑郁药物以及安眠药，阿良除了支付1万1595新元的医药费，也因暂停工作损失逾49万新元。

阿良星期三中午受访时说，妻子在事发两周后才从查勒手中逃出来，后来对方又以妻子住在美索的家人恐吓她，导致妻子在同年9月返回美索。

他指妻子在今年2月又成功逃出来，但查勒时不时还会联系妻子，目前阿良已经把妻子和两岁儿子安顿在曼谷公寓里，妻子在美索经营的杂货生意则暂时叫停。

“那个地点是不错的，我照样付租金，或需过一段时间再看是否要返回去做生意。”

凶徒事后清理现场

根据判词，阿良被打得浑身是血，血迹飞溅到墙壁和地板。查勒等人事后把阿良妻子拉拽出门，之后返回来清理现场。

他们带着抹布返回现场抹掉血迹，也收集弹壳，但仍有三个弹壳被遗落在现场。

据阿良忆述，他被袭击时，曾一度跑进厕所，想要拿物品自卫，却担心激怒对方，导致自己性命不保，于是决定忍耐。“厕所的地板全是血，他们当下有清理一次，等我从医院回来，看得出别墅被第二次清理过。”