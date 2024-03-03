莱佛士书院前校长尤金·维基新雅与世长辞

本地知名教育工作者，领导莱佛士书院成为自主中学的莱院前校长和前教师尤金·维基新雅（Eugene Wijeysingha）星期六（3月2日）与世长辞，享寿90高龄。

莱佛士书院3月2日在脸书贴文，但没有透露维基新雅去世的详情。

被学生昵称为“维基先生”（Mr Wijey）的维基新雅，1959年在莱佛士书院的勿拉士峇沙路（Bras Basah Road）旧校园当历史教师，过后升任高级教师。

维基新雅1967年担任尚育中学的校长，也是创校校长，过后到教育部担任多个行政职务。1980年至1985年，他担任淡马锡初级学院院长，1986年重回莱佛士书院担任校长。

莱佛士书院的贴文说，维基新雅致力于培养纪律精神、加强卓越的学术成就，以及为校园注入活力。

贴文指维基新雅在领导莱佛士书院成为自主学校的过程中，发挥了关键作用，并积极策划1990年校舍搬到碧山新镇和1994年创办寄宿学校的事项。

维基新雅热爱历史，热衷于保存学校的历史，曾出版一本有关莱佛士书院历史的书，并于1994年在校园设立档案馆和博物馆。

维基新雅1994年底退休，对教师、职员和校友留下巨大影响。

尤金·维基新雅为我国培育了无数主流精英，包括荣誉国务资政吴作栋。维基新雅退休时，时任总理吴作栋在维基新雅的巨型卡片背后签名。（档案照片）

他为我国培育了无数主流精英，包括荣誉国务资政吴作栋和前国会议长阿都拉。

莱佛士书院通过脸书，向维基新雅的家人和亲人致以最深切、诚挚的哀悼，“他为人民服务，他的精神将持续永存于曾在他领导下学习的学生和教职员工，以及有幸与他有过交集的人的心中”。