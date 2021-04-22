马国移民局：社交探访准证逾期者必须离境

（早报讯）马来西亚移民局总监凯鲁宣布，持社交访问准证而逾期逗留的外国人最迟必须在周四离境。他说，无法离境者必须申请特别准证，才能继续留在马国等候回国班机。

移民局4月12日发布声明表示，社交探访准证逾期的外国人必须在周四或之前离境。不过，相关声明当时并未说明细节而引起混淆。凯鲁于是在周三召开记者会说明情况。他说，不少外国人滥用社交访问准证，因此当局采取行动要求准证逾期者离境。他说，当局也发现有人滥用旅游签证在娱乐场所进行不道德活动。

凯鲁表示，外国人申请特别准证时必须附上各自大使馆证明函件、机票、足以应付生活开销的财力证明，以及最新住处等详情。他说，他们也必须通过网上预约系统（STO）预约时间后，前往移民局申请特别准证。他指出，移民局将对符合资格者发出特别准证及出境证（COM），以便这些外国人能继续留在马国等候回程班机。

他说，无法符合申请条件的外国人，必须前往任何移民局自首，并在自首后30天内离境。“他们必须出示自首当天算起30天内的回程机票，以及支付从周四起的逾期逗留罚款。”根据规定，逾期逗留罚款为每天30令吉（约9.7新元）。

他指出，无法获得大使馆证明函件的外国人可选择直接出境，但这些人周五起都将列入禁止再次入境的黑名单。