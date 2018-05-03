消息：特朗普几乎已决定退出伊核协议

（早报讯）美国白宫两名官员和一名了解美国政府内部讨论情况的消息人士周三（2日）称，美国总统特朗普已差不多决定在5月12日前撤出2015年签订的伊朗核协议，但具体做法仍不得而知。

路透社引述消息人士的话说，特朗普仍有可能选择留在伊核协议中，部分原因是维护与法国的盟友关系，并为法国总统马克龙保住面子。

马克龙上周与特朗普会面时，曾呼吁他留在协议中。根据该协议，伊朗同意限制核计划，以换取放宽制裁。

外交人士称，若特朗普恢复对伊朗的制裁，几乎肯定会导致核协议瓦解，并可能引发伊朗的强烈反弹。伊朗可能会重启核武计划，也可能在叙利亚、伊拉克、也门和黎巴嫩“惩罚”美国的盟友。

在技术上，特朗普必须在5月12日之前决定是否继续暂停对伊朗的部分制裁举措。一名要求匿名的白宫官员称，特朗普最终可能决定“不全面退出”，但他无法说明这会是什么样的情况。

伊朗与世界六强——英国、中国、法国、德国、俄罗斯及美国所达成的核协议，是美国前总统奥巴马外交政策的标志性成果，但被特朗普形容为“我所见过最糟的协议之一”。

白宫官员透露，特朗普“差不多要撤出该项协议，但他尚未做出决定”，他“似乎准备这样做，但在总统做出决定前，这并非最后的定案”。

另一名白宫官员则指出，特朗普似乎去意已决，因此高层幕僚并未积极说服他不要退出。

免费试阅14天