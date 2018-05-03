马国民调：西马普选票 国阵不如希盟

（早报讯）马来西亚默迪卡民调中心（Merdeka Center）主任依布拉欣表示，截至5月1日的民调显示，整体而言，国阵在西马半岛的普选票（popular vote）只有40.3%，比希盟的43.7%低，而伊斯兰党则是16%。

星洲网报道，依布拉欣表周三（2日）在大选论坛上表示，以种族支持率来看，华裔对希盟的支持率从85%增加至85.3%，对国阵的支持率从15%降至14.7%，对伊党的支持率依然少于1%。

他指出：“西马半岛马来选民对国阵的支持率在三个星期内从原有的53%降至51.2%，对希盟的支持率从20%增至27.8%，对伊党的支持率则从27%降至20.9%。”

他认为，原本支持伊党的马来选民转向支持希盟，因此两党之间出现较大差距；而国阵的支持率相较三个星期前，只是微跌1.8%。

他说，如果希盟要入主布城，还须增加至少6.2%的马来裔支持率，为此希盟是否能够在一周内争取到这些支持率成为一大关键。

北方大学教授阿兹祖丁则认为，希盟主席马哈迪可以拿下浮罗交怡国席，但希盟无法夺得吉打州政权。

他在大选战情论坛上表示，虽然马哈迪在浮罗交怡有一定的影响力，但国阵也有保住执政权的应对策略，即在遴选候选人方面，保留多数原任候选人，让较少新人在吉打州上阵，这也可避免“扯后腿”的情况。

他认为，当地选民并不太在乎一马公司等丑闻，对他们而言，更重要的可能是消费税课题。

免费试阅14天