(早报讯)英国伦敦北部的斯坦福山(Stamford Hill)周三(2日)晚上发生爆炸,有近30人受伤。

据报道,当时正在庆祝一年一度的犹太篝火节,人群中的篝火突然发生爆炸,篝火瞬间变成巨大火球喷向人群,造成近30人受伤。

Earlier this evening we provided a mega response team to a major incident as a result of a fire explosion, alongside @Ldn_Ambulance @LAS_HART & @lfbhackney, Multiple patients were treated. pic.twitter.com/I7q0GQ14Z8