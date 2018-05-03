西班牙民族分离组织“埃塔”宣布彻底解散

（早报讯）曾犯下多起恐怖攻击的西班牙民族分离组织“埃塔”宣布彻底解散。该组织是西欧最后一个以暴力方式争取独立的组织。

中通社援引法国广播电台报道，西班牙网络媒体《每日新闻报》刊出埃塔的解散声明说：“埃塔已完全解散所有组职结构，并结束政治追求。”

埃塔的解散声明信函注明日期为4月16日，但直到5月2日才曝光。西班牙内政部长强调，即使埃塔宣布解散，仍会继续调查埃塔参与的恐怖攻击悬案，追缉涉案的恐怖分子，无论他们藏身哪里，都会将他们缉拿归案。

埃塔暴力的受害者一直要求该组织人员真正悔罪，并对358个没有破案案件进行交代，但这些要求在埃塔解散声明中没有明确说明。

埃塔1959年成立，是从事民族分离运动的准军事反政府组织。自成立以来，在西班牙、法国境内多次发动绑架、暗杀、爆炸等恐怖活动，共造成超过800人死亡。

埃塔2011年宣布永久停火，同时要求与西班牙和法国政府直接对话，并于2017年4月宣布解除武装。同年4月20日，埃塔发表道歉声明，承认在长期武装对抗期间，给社会带来伤痛，并向无辜的受害者及其家属道歉。

有媒体分析指出，埃塔的解散表明，通过暴力手段寻求分裂违背时代潮流，不得人心，最终只会化为历史的尘埃。

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