韩国拟2020年起缩短服役时间至18个月

（早报讯）韩国国防部3日表示，为了落实总统文在寅竞选期间就军改做出的承诺，正在推进把义务兵役制的兵役期由目前21个月缩短至18个月（陆军标准）的方案。

韩国亚洲经济中文网报道，国防部计划于本月中旬将包含上述内容的《国防改革2.0》草案向文在寅进行报告。

根据方案，国防部将在今后2年6个月内逐渐缩短兵役期，争取到2020年11月把服兵役期缩短至18个月。新政惠及对象也包括目前正在服兵役的官兵，由于他们的总体服役期限将有所缩短，因此退伍时间有望提前。军方负责人表示：“目前，海军和空军的服役时间长于陆军，考虑到公平性，将推进共同缩短服役时间的方案。”

通过缩短服役时间，国防部计划在2020年前，将目前61万多的兵力缩减至50万人。截至去年底，韩国共有陆军48万多人、海军3.9万人、空军6.3万人，海军陆战队2.8万人。

上月27日，文在寅与朝鲜国务委员长金正恩共同签署《板门店宣言》，如果构建和平机制等各项工作稳步推行的话，缩短服役时间也将顺理成章地推行。

但在即将举行的朝美首脑会谈上，如果双方未能就朝核问题达成有效协议，恐引起担忧韩军作战力低下的忧虑，缩短服役时间的政策能否顺利落实仍存在变数。

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