儿基会：维生素A缺乏症使1.4亿儿童面临患病和死亡风险

（早报讯）联合国儿童基金会警告，如果不采取紧急行动提供拯救生命的维生素A补充剂，全球有1.4亿多儿童面临更大的生病、失聪、失明和死亡的风险。

维生素A缺乏症是导致儿童可预防性失明的主要原因，并增加了儿童常见疾病（如腹泻）死亡的风险。定期服用大剂量维生素A补充剂是一项经过验证的低成本干预措施，已证明可将所有原因死亡率降低12％至24％。

世界卫生组织将维生素A缺乏症列为在2013年影响大约三分之一6至59个月儿童的公共卫生问题，其中撒哈拉以南非洲地区和南亚地区的比例最高，分别为48％和44％。

联合国电台引述儿基会在2日所发表的新的研究数据说，由于服用补充剂是一项促进儿童生存的干预措施，有关进展的讨论主要集中在干预的覆盖面上。尽管存在潜在的好处，2016年只有64％的目标儿童获得这一帮助，西非和中非的覆盖率最低，只有54％。在82个“重点”国家中，有57个国家拥有2016年两剂量覆盖率的统计数据。这57个国家中仅有三分之一，或20个国家覆盖率达到了80％。

统计显示，在2015年至2016年期间，在五岁以下死亡率最高的国家中，维生素A补充剂的覆盖率下降了一半以上，然而这些国家恰恰是最需要加强服用维生素A补充剂的国家。因此，在此期间，高死亡率国家6至59个月未受保护的儿童人数增加了两倍以上，从1900万增加到6200万。

儿基会指出，公众支持、稳定的资金和有效的合作关系是实施维生素A补充计划的有效保证，许多国家在这方面面临持续挑战。据统计，不到三分之一的重点国家能够在前10个学期中的至少8个实现高覆盖率，这表明计划的可持续性是脆弱的。在东部和南部非洲，这一数字最低，为13％，而南亚最高，达到50％。覆盖范围的可变性强调需要确保维生素A补充计划是更广泛的卫生系统方法的一部分，并且应很好地融入卫生和营养服务的规划、融资和提供之中。

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