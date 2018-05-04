美经济学家联署公开信反贸易保护主义

（早报讯）美国国家纳税人联盟（NTU）向美国总统特朗普和国会发出公开信，反对美国政府近期在贸易方面采取的保护主义措施。这封公开信由超过1100名经济学家联合签署，其中包括十几位诺贝尔经济学奖得主，以及特朗普之前28年来历任美国总统（克林顿、布什、奥巴马）的经济顾问。

据中通社报道，经济学家们在这封信中表示，提高保护性关税是一个错误。这将导致商品价格上涨，国内消费者将为此埋单，令多数美国公民受到伤害。建筑、交通、零售、银行、酒店等领域的工作者显然也将成为“关税战”中的失败者。经济学家们还认为，高关税措施不可避免的会影响美国的国际关系，不利于世界和平。

这封公开信直接引用1930年时经济学家们给政府的谏言信中的不少段落，告诫美国政府：不要采取大萧条初期时的贸易保护主义措施。信中提到：“国会在1930年未采纳经济学家们的建议，让所有的美国人都付出了代价。”

1930年，美国已陷入经济危机。当时，有1028名经济学家签署了一份谏言信，敦促美国国会议员不要通过贸易保护主义法案——《斯姆特-霍利关税法》（The Smoot-Hawley Tariff Act），但谏言信没有奏效。

1930年6月17日，该法案由总统胡佛（Herbert Hoover）签署成为法律。法案共修订了1125种商品的进口税率，其中增加税率的商品有890种，有50种商品由过去的免税改为征税。

该法案引发的国际贸易战将美国股市进一步推向深渊，道琼斯指数1932年7月跌至41点的历史最低水平时，美国股市总市值比1929年9月时的高点缩水了89%。不少经济历史学家认为，正是该法案进一步导致世界经济衰退，最终酿成大萧条。

近期以来，特朗普宣布对进口钢铝产品征收高关税，对中国600亿美元商品加征关税。4月5日，特朗普发表声明说，他已指示美国贸易代表办公室依据“301调查”，考虑对从中国进口的额外1000亿美元商品加征关税是否合适。

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