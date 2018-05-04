希腊总理承诺加大力度应对难民挑战

（早报讯）希腊总理齐普拉斯3日在莱斯沃斯岛举行的一个地区经济发展会议上承诺，将加大力度帮助该岛应对难民问题带来的挑战。

据新华社报道，莱斯沃斯岛在近年来的难民潮中饱受冲击。据悉，当天的会议聚焦该地区如何应对经济危机和难民危机双重挑战。齐普拉斯在会议上说，希腊政府将努力加快向难民提供救助的一系列程序，并通过投资急需的基础设施来支持当地社区。

他说：“对难民和当地人来说，处境都很困难。我们承认犯了错误，（处理方式）存在缺陷。我们的目标是尽快面对这些问题。”

此次会议期间，不少当地商人停业抗议，称紧缩政策和难民危机正在损害当地的旅游业和经济。

莱斯沃斯岛距离土耳其西岸仅8公里。2015年初以来，涌入希腊的100万难民中，超过半数是从莱斯沃斯登陆的。

欧盟和土耳其2016年初达成了控制难民流入欧洲的协议，巴尔干地区从希腊通往中欧的难民通道逐渐关闭，此后涌入希腊的难民数量大幅减少。然而，随着夏天的到来，近来进入希腊的难民又出现增多趋势。据无国界医生组织统计，目前每周约有500人抵达莱斯沃斯。

同时，由于难民保护、申请及遣返机制进程缓慢，莱斯沃斯和其他岛屿的难民营拥挤不堪。据希腊内政部最新数据，只能容纳4000名难民的莱斯沃斯岛目前约有9000名难民滞留；其他岛屿则有1万3000万名左右。自2016年以来，滞留在希腊的难民约有6万名。

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