柬埔寨首相洪森吁国民参与大选投票

（早报讯） 柬埔寨首相洪森今天在其官网呼吁国民参与大选投票，并称抵制投票是违法的。

据新华社报道，洪森说，7月29日的柬埔寨大选对国家具有重大意义。他说：“感谢国家选举委员会自1998年以来成功举办了五次选举，感谢全国同胞们一直信任我，投票支持柬埔寨人民党。”

据柬埔寨国家选举委员会的消息，迄今为止，已有包括柬埔寨人民党、柬埔寨国籍党和柬埔寨青年党登记注册参加7月29日的大选。六个政党表明将登记注册，并缴纳保证金参加第六届柬埔寨国会议员选举，另有21个政党正在办理参选手续。

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